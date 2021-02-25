Xiaomi, OPPO ve Google'dan Yeni Katlanabilir Telefonlar Geliyor

Katlanabilir telefon konusunda şu an için bayrağı taşıyan Samsung ve Huawei gibi telefon devlerine Google, Xiaomi ve OPPO da katılıyor.

3 büyük devden yeni katlanabilirler geliyor

Katlanabilir ekranlı telefonları görmeye başladığımızdan bu yana birkaç yıl geçti, ancak çoğu insanda gerçekten bir izlenim bırakan tek şirket, Z Fold ve Z Flip ile Samsung oldu. Huawei de birkaç katlanabilir ürün yaptı ve geçtiğimiz günlerde Mate X2'yi duyurdu, ancak bu telefonda Google hizmetleri bulunmuyor.

Diğer şirketlerin alternatifler sunmasını bekliyorsanız, The Elec'in haberine göre, bu beklentiniz karşılanacak. Gelen haberlere göre, Samsung'un ekran bölümü katlanabilir ekran panelleri için üretimi hızlandırmaya hazırlanıyor. Paneller içeri doğru katlanıyor ve Google, Xiaomi ve OPPO'nun yeni katlanabilir telefonlarında kullanılacak.

Bu şirketlerin üçü de ya kendi katlanabilir prototiplerini sergiledi, ya da katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yüzden bu iddia mantıklı görünüyor. Katlanabilir bir Pixel cihazının söylentileri ilk olarak geçen yaz ortaya çıktı ve son sızan habere göre Google, Samsung Display'e 7,6 inçlik bir ekran sipariş etti.

OPPO ise 7,7 inçlik bir ekran kullanacak ancak telefonun yapısı Galaxy Z Flip'inkine benzer şekilde kapaklı bir ekran şeklinde olacak. Son olarak, Xiaomi de, Samsung ve başka bir ekran tedarikçisi olan CSOT'tan 8,3 inçlik katlanabilir bir panel alıyor. Harici bir 6,83 inçlik panelden de bahsediliyor, bu nedenle OPPO'nun telefonu daha çok Galaxy Z Fold2'ye benzeyecek gibi görünüyor.

Geçen yıl Xiaomi'nin tanıttığı prototip dışarı doğru katlanıyordu. Görünüşe göre içe katlanan ekranlar, kullanılmadıklarında daha fazla korunmaları nedeniyle daha yaygın hale gelecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kablosuz Kulaklık Satın Alırken...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Anthem İçin Üzücü (Ama Pek de Sürpriz Olmayan) İptal Kararı
LG'ni Kendi TV İşletim Sistemi olan WebOS, Diğer Markalara da Geliyor
Sony, PlayStation 5'e Özel Yeni PlayStation VR Başlığını Duyurdu
PS5 Sahiplerinin Heyecanla Beklediği Gran Turismo 7'den Kötü Haber Geldi

 

 