Xiaomi Telefonları İçin Yarım Kalan Hayalinin Peşinde

Xiaomi, geçmişte akıllı telefonları için işlemci üretmiş ancak devamını getirememişti. Peki, şirket bir kez daha girişimde bulunacak mı? Görünüşe göre evet. Zira Xiaomi, bu konuda hazırlıklara başlamı gibi görünüyor.