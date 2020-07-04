Xiaomi Telefonları İçin Yarım Kalan Hayalinin Peşinde

Xiaomi, geçmişte akıllı telefonları için işlemci üretmiş ancak devamını getirememişti. Peki, şirket bir kez daha girişimde bulunacak mı? Görünüşe göre evet. Zira Xiaomi, bu konuda hazırlıklara başlamı gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Telefonları İçin İşlemci Üretecek mi?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dünyada önemli cep telefonu üreticileri arasında yer alıyor ve ülkemizde de artık önemli bir yere sahip demek doğru olacak. Ülkemiz kullanıcıları tarafından da çokça tercih edilen Xiaomi, özellikle fiyat/performans noktasında tüketiciler için iyi alternatiflere sahip. Yakın bir süre önce tanıttığı Redmi Note 9 serisi telefonları ile Note 10 lite modeli de bir hayli dikkat çekerken, yakında bu telefonların detaylı incelemelerini de sizlerle paylaşacağız.

Xiaomi hakkında yeni haberler var. Görünüşe göre Çinli şirket, akıllı telefonları için artık kendi işlemcisini kullanmak istiyor. Daha önce de benzer bir hamlede bulunan şirket, 2017 yılında tanıttığı Surge G1 işlemcisini telefonunda kullanmıştı. Fakat sonrasında bunu markalaştıramadı ve bu işe devam etmedi. Ancak görünüşe göre şimdi yeniden bu işe soyunacak.

Digital Chat Station'ın Weibo'da verdiği bilgilere göre Xiaomi, MediaTek ile olan ortaklığını geliştirme düşüncesinde. Şirketin şu an ne tür bir işlemci üreteceği bilinmiyor. Fakat söylenenlere göre bu işlemci şimdilik giriş ve orta segment cep telefonları için tasarlanacak. Şirketin amiral gemisi telefonları için ise MediaTek ve Qualcomm işlemcileri kullanmaya devam edeceği biliniyor.

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