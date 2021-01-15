Xiaomi Türkiye'de Üst Düzey Atama

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atamaya imza attı.

Xiaomi Türkiye'de Üst Düzey Atama

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atamaya imza attı. Xiaomi Türkiye Ülke Ürün ve Satış Direktörü olarak görev yapan İrfan Öztürk, 13 Ocak tarihi itibariyle Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek. Öztürk, çalışmalarını Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'ya raporlayacak.

2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan İrfan Öztürk, Samsung Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra uzun bir süre tablet-bilgisayar ve telefon kategorilerinin Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Samsung'taki kariyerinin ardından Samsung'un yetkili satış kanalı Doruk İletişim'de E-Ticaret Müdürü olarak görev aldı. 2018 yılında Ülke Ürün ve Satış Müdürü olarak Xiaomi Türkiye'de göreve başlayan Öztürk, Xiaomi Türkiye'nin ilk çalışanı olarak Türkiye operasyonunun kurulması sürecinde önemli görevler üstlendi. 2019 yılında Ülke Ürün ve Satış Direktörü görevine getirilen İrfan Öztürk 13 Ocak 2021 itibariyle Xiaomi Türkiye Ülkü Müdür Yardımcısı oldu. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
NVIDIA GeForce RTX: GAME ON Etkinliği Gerçekleşti
Samsung, İnternetin Yayın Devi Twitch ile Önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı
Samsung, Eski Galaxy Telefonunuza Yeni Görevler Vermek İçin Düğmeye Bastı
Sun Valley Güncellemesi, Windows 10'u Baştan Aşağı Değiştirecek
Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra... Ne Farkları Var; Hangisini Almalı?

 

 