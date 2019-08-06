Xiaomi'nin Güneş Enerjili Telefon Hayali
Xiaomi, yeni bir patent başvurusuna göre telefona güneş paneli yerleştirmeyi planlıyor!
Xiaomi, arka yüzünde güneş paneli bulunan bir telefon tasarımının patenti için WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) başvuruda bulundu.
Çizimlerdeki telefonun ön yüzü, tamamen ekranla kaplı ve herhangi bir çentiğe veya deliğe rastlanmıyor. Telefonun kamerası, bir mekanizma yardımıyla dışarı çıkıyor olabilir diye düşünebilirsiniz ancak cihazın üst kenarında buna dair bir işaret yok. Xiaomi'nin ekran içine yerleştirilen bir kamera geliştirdiği söyleniyor, ancak bu kamera muhtemelen bu telefonda yer almayacak. Bununla birlikte arka yüzdeki fotovoltaik panellerin içerisinde bir parmak izi tarayıcısı bulunduğu kesin.
Güneş panelinin telefonun pil ömrüne ne kadar katkıda bulunduğu bilinmiyor, ancak panelin arka yüzde bulunması, güneşle şarj olurken cihazı kullanamayacağınız anlamına geliyor. Yine de elektrik prizinden uzakta kaldığınız zamanlarda güneş paneli sayesinde telefonunuzu açabilmek, yüzünüzü güldürebilir.
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