Yahoo! Messenger Kapanıyor

20 yıldır hizmet veren Yahoo! Messenger, bu tarihte bizlere elveda diyecek!

Yahoo! Messenger Kapanıyor

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