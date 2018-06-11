Yahoo! Messenger Kapanıyor
20 yıldır hizmet veren Yahoo! Messenger, bu tarihte bizlere elveda diyecek!
Yahoo! yaptığı açıklamada çok uzun süredir hizmet vermekte olan mesajlaşma hizmeti Yahoo! Messenger'in 17 Temmuz'da kapatılacağını duyurdu. İlk olarak 1998 yılında açılan hizmet en başta Yahoo! Pager adıyla anılıyordu. Bir yıl sonra hizmet günümüze kadar kullandığı Yahoo! Messenger ismine geçti.
Yirmi yıllık ömrü boyunca hizmetin önemli dönüm noktalarından biri Microsoft ile 2005'te müşterek çalışma anlaşması imzalamasıydı. Bu sayede Yahoo! Messenger kolaylıkla Microsoft'a ait Live Messenger ile direkt olarak iletişim kurabilmesi sağlanmıştı.
Yıllar içerisinde hizmetin uygulaması bir çok değişikliğe gitti. Bunlardan en büyüğü 2008'de yayınlanan sürüm 9 ve beraberinde gelen tema desteğiydi. Windows Vista için bir ön izleme sürümü bile geliştirilmişti, ancak bu proje bir seneye kalmadan terk edildi.
Diğer büyük değişimlerden biri de 2016'da yenilenmiş istemci ile gerçekleşti. Şirket bu sayede Messenger'ı WhatsApp ve Facebook Messenger ile aynı çizgiye getirmeye çalıştı, ancak maalesef bu da markayı kurtarmak için yeterli olmadı.
Eğer Yahoo! Messenger'i daha önce kullandıysanız, 17 Temmuza kadar bu linki kullanarak yazışma geçmişinizi indirebilirsiniz. Bu tarihten sonra tüm veriler silinecek ve tarayıcı, masaüstü ve mobil sürümleri tümü çalışmayı durduracak.
Ali Ruhi Öztürk
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