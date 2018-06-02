Yandex'in Sürpriz Akıllısı Hazır!
Rus arama devi Yandex, yapay zeka asistanı için özel bir cihaz geliştirdi; rekabette ben de varım dedi.
Amazon ve Google gibi Amerikalı firmalar akıllı hoparlör dünyasını fethederken, Rusya da kenarda oturup izlemiyor. Arama devi Yandex, Rusya'nın ilk akıllı hoparlörü olan ve aynı zamanda firmanın ilk donanım ürünü olan Yandex.Station'ı piyasaya sürdü. Cihaz, Yandex'in kendi sesli asistanı olan Alice'i kullanıyor. Alice'in trafik kontrol etmek, pizza sipariş etmek ve uçuş bulmak gibi 4.000 yeteneği var. Ama asıl uzmanlık alanı, video. Bu da sadece ses sunan hoparlörler ve akıllı ekranlar arasında alışılmadık bir köprü kuruyor.
Yandex.Station'un, videoları doğrudan TV'nize akış yapmanızı sağlayan bir HDMI çıkışı var. Videolar Yandex'in kendi KinoPoisk'inden veya Ivi ve Amediateka gibi alternatiflerden olabiliyor. Kablolu bağlantı olduğu için hoparlörü TV'ye yakın tutmanız gerekecek ama bu bir Chromecast medya adaptörü almaktan veya ses tanımalı TV almaktan daha basit bir yöntem.
Cihaz ayrıca bir 30W woofer'ı, iki 10W driver'ı ve bir çift pasif radyatörü ile normalin üzerinde ses kalitesi vaat ediyor. Müzik akışını Bluetooth üzerinden yapabiliyorsunuz, bu sayede belli hizmetlerle sınırlı değilsiniz.
Yandex, hoparlörü yazın 9.990 ruble'ye satışa çıkıyor (160 dolar civarı). Bu hoparlörü Rusya dışında görmememiz yüksek ihtimal. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, ona siz karar verin. Çinli akıllı hoparlörlerde olduğu gibi, Yandex'in bu girişimi daha çok, yabancı seçeneklerin sınırlı olduğu veya yerli zevklere hitap etmediği piyasa için o halka uygun bir cihaz çıkarmak için gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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