Yandex'in Sürpriz Akıllısı Hazır!

Rus arama devi Yandex, yapay zeka asistanı için özel bir cihaz geliştirdi; rekabette ben de varım dedi.

Yandex'in Sürpriz Akıllısı Hazır!

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