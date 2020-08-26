Yapay Zekalı Akıllı Güvenlik Kameraları En Ufak Hareketi Bile Yakalıyor

Neredeyse tüm cihazların internete bağlandığı günümüzde, evler ve işletmeler de akıllı mekanlara dönüşüyor. İş dünyasının IoT (Nesnelerin İnterneti) ile aşina olduğu bu değişimi, evlerde medya ve eğlence araçlarının ardından, aydınlatma, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri izliyor. Son dönemde ise ilgi çeken ürünler arasında akıllı güvenlik kameraları yer alıyor.
Evde ya da iş yerinde olup biteni görme, evcil hayvanları, çocukları ya da iş yerini izleme, gerektiğinde mobil uygulama üzerinden çift taraflı ve hızlı iletişim kurma olanağı sağlayan akıllı güvenlik kameralarının en yeni örneği Anker'den geldi. Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt, bilinen güvenlik kamerası özelliklerinin tümünü taşıdığı gibi, gelişmiş yetenekleriyle de bu segmentte kendine özel bir alan açıyor.
Yapay zeka desteği ile gerçek "akıllı güvenlik kamerası"
Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt, yapay zeka desteği ile insanları ve evcil hayvanları tanıyabiliyor ve istendiğinde, hareket eden kişileri ya da evcil hayvanları takip edebiliyor. Yatay eksende 360 derece, dikey eksende de 96 derecelik açıda dönüş yapabilen cihaz, bu sayede, olabildiğince geniş bir görüş alanı sunuyor.
Yapay zekanın bu ürüne getirdiği özelliklerden birisi de akıllı kayıt. Hareket tanıma, gece görüşü gibi özellikleri ile hem sadece önemli durumları yakalayabilen hem de her koşulda çalışabilen kamera, sahip olduğu 2K çözünürlük ile kurulu olduğu mekanda tam olarak ne olup bittiğini görmenizi sağlıyor.
Mikrofon ve hoparlör ile hızlı ve pratik iletişim mümkün
Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt, Apple HomeKit, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev yönetim merkezi niteliğindeki cihazlarla tam uyumlu. Böylece akıllı evdeki diğer cihazlarla da kolayca etkileşim kuruyor ve gerektiğinde bu bağlantı üzerinden sesli olarak kumanda edilebiliyor.
Sahip olduğu mikrofon ve hoparlör ile sesi çift taraflı iletebilmesi, istendiğinde kameranın olduğu yerdeki kişilerle ya da evcil hayvanla gerçek zamanlı iletişim kurabilme imkanı veriyor.
256 bit şifreleme ile veri gizliliği üst seviyede
Özel mobil uygulaması ile hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen kamera, şüpheli bir hareket tespit ettiğinde sahibini, mobil cihaza gönderdiği bildirimle saniyeler içerisinde uyarıyor.
Son dönemde ortaya çıkan güvenlik problemlerine karşı endişeleri ortadan kaldıran Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt, kayıtları istendiğinde sadece yerel ortamda, yani kamera sahibinin cihazı üzerinde tutuyor. Bulut üzerinde depolanan verileri endüstride yüksek bir standart olarak kabul edilen 256 bit şifreli bağlantı üzerinden aktaran sistem, böylece kişisel gizliliği en iyi şekilde koruyor.
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