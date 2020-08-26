Yapay Zekalı Akıllı Güvenlik Kameraları En Ufak Hareketi Bile Yakalıyor

Yeni nesil güvenlik kameraları, ev ve iş yerini uzaktan izleme işlevlerinin yanına kişileri ve evcil hayvanları otomatik tespit ve takip etme, çift yönlü ses iletim ile iletişim kurma gibi özellikleri ekliyor.