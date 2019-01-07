Yeni Acer Swift 7 CES 2019'da Tanıtıldı
Acer'ın Swift 7 dizüstü bilgisayarı, CES 2019'da daha ince ve daha küçük bir gövdeye büründü!
Acer'ın oldukça sevilen dizüstü bilgisayarı Swift 7, geçtiğimiz sene tanıtıldımış ve oldukça dikkat çekmişti. CES 2019'da Swift 7'in yeni modelini tanıtan Acer, yenilenmiş teknik kadronun yanı sıra bu kez daha ince ve daha hafif form faktör üzerinde durmuş.
Acer'ın amiral gemisi olarak lanse ettiği ultrabook Swift 7, 9.95 mm kalınlığında ve 890 gram ağırlığında. Ekran gövde oranıyla yüzde 92 seviyesine çıkartılmış olan ultrabook, Full HD çözünürlüğündeki ekranıyla yüzde 100 sRGB renk gamutuna sahip. Yeni modelini magnezyum-lityum ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapan Acer, bu seçim ile alüminyum malzemeye oranla 2 ila 4 kat daha dayanıklı, aynı zamanda da yüzde 35 daha hafif bir ultrabook'a imza attığını iddia ediyor.
Swift 7, tıpkı 2018 MacBook Air'leri gibi 8'inci nesil Intel Amber Lake fansız işlemciye sahip. 10 saate kadar pil ömrü iddiasında olan ultrabook, 16GB RAM ve 512GB SSD ile güçlendirilmiş. Swift 7 bu teknik kadro ışığında, web'de gezinme için birinci sınıf performansın yanı sıra sunum ve elektronik tablolarda çalışma konusunda verimlilik de sağlayacak. Swift 7, Photoshop gibi çalışmalar için ise sınırlı bir model.
Acer Swift 7'inin fiyatı ABD'de 1699 Dolar, Avrupa'da ise 1799 Euro olarak belirlenmiş durumda. Ultrabook'un nisan ve mayıs aylarında satışta olması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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