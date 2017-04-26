Yeni AMD Radeon Pro Duo'nun özellikleri ve fiyatı
AMD, 11 TFLOPs gücündeki Polaris tabanlı Radeon Pro dual-GPU grafik kartını duyurdu!
AMD, son dönemde durmak bilmiyor desek yeridir. Birbirini takip eden kısa aralıklarla yeni ürünlerini tanıtan AMD, geçtiğimiz hafta Polaris tabanlı yeni RX 500 grafik kartlarını tanıtmıştı. Onun hemen ardından bu defa da yine Polaris tabanlı yeni Radeon Pro Duo grafik kartını gösteren AMD, yeni kartla beraber tam 11 TFLOP güç sağlıyor.
Geçtiğimiz sene Fiji tabanlı gördüğümüz Radeon Pro Duo, bu sene 14nm mimarisiyle güçlendirilerek Polaris tabanlı olarak karşımıza çıkıyor. GPU başına 16 GB bellek, toplamda ise 32 GB GDDR5 bellekle donatılan, 2304 x2 Stream Processors, 128 doku ünitesi ve 32 ROP birimiyle gelecek olan Radeon Pro Duo, elbette yine yeni mimariye bağlı olarak daha az enerji tüketecek. 6 pin güç bağlantısıyla 250W'ın altında TBP değerine sahip olduğu belirtilen Radeon Pro Duo, peak performans noktasında 11.45 TFLOPS'u buluyor.
Bağlantı noktasında 3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI getiren Radeon Pro Duo, selefinden 500 Dolar daha aşağı bir fiyatla piyasaya çıkıyor. Radeon Pro Duo, mayıs sonunda 999 Dolar fiyatla satışa sunulacak.
Ercan Uğurlu
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