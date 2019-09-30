Yeni Apple iPad 10.2 de Kaderinden Kaçamadı!
iFixit, yeni Apple iPad 10.2'yi de parça parça etmeden bırakmadı. En azından denedi!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın eylül ayındaki lansmanında tanıttığı yeni iPad'i, 10.2 inç boyutundaki ekranı, iOS 13.1 işletim sistemi ve Apple A10 Fusion işlemcisiyle kullanıcılara sunulmuştu. Hemen her teknoloji cihazını parçalarına ayıran ve tamir edilebilirlik skorunu tayin eden iFixit ekibi, elbette yeni iPad'i de çalışma masasına konuk etmekte gecikmemiş.
Daha önceki Apple ürünlerini de parçalarına ayıran iFixit, yine benzer bir senaryo ile karşı karşıya kalmış. Yeni Apple iPad 10.2'yi parçalarına ayırmaya çalışan ekip, yine büyük miktarda yapışkan kullanıldığını ve bu nedenle parçaların birbirinden ayrılmasının neredeyse imkansız olduğunu görmüş.
Ancak tüm bunlara rağmen LCD ekranın kolayca yerinden çıkartılabildiğini de söyleyen iFixit, bunun dışında hemen her malzemenin yerinden sökülmekte çok zor olduğunu belirterek yeni iPad'e 10 üzerinden 2 vermekle yetinmiş.
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