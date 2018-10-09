Yeni Google Chrome Bazı Sertifikaları Kaldırıyor!

Google Chrome'a gelecek yeni güncelleme, internetteki bazı web sayfaları için hiç de iyi bir haber olmayacak...

Yeni Google Chrome Bazı Sertifikaları Kaldırıyor!

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