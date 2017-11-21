Yeni iMac Pro'lar A10 Fusion ile Gelebilir

Beklenen iMac Pro'ların içerisinde, yeni iPhone'ların işlemcisini görmek artık sürpriz olmayacak!

Yeni iMac Pro'lar A10 Fusion ile Gelebilir

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