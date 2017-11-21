Yeni iMac Pro'lar A10 Fusion ile Gelebilir
Beklenen iMac Pro'ların içerisinde, yeni iPhone'ların işlemcisini görmek artık sürpriz olmayacak!
5.000 dolarlık yeni iMac Pro'nun sevkiyat tarihi yaklaşıyor. Apple, yeni bilgisayar hakkında geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen WWDC'den beri olabildiğince az bilgi verdi. Eğer az da olsa var olan resmi bilgilere ve kod madencilerinden gelen sızıntılara bakılırsa, yeni iMac Pro beraberinde ARM A10 Fusion yardımcı işlemci ve her zaman çervrimiçi "Hey Siri" desteği ile birlikte gelebilir.
Steven Troughton-Smith, Jonathon Levin ve Guilherme Rambo haftasonu açıkladıkları detaylarda, BridgeOS 2.0'dan çıkardıkları bilgileri paylaştı. Rambo ise Siri'nin yeni Mac'in bir parçası olacağını doğruladı.
Troughton-Smith, iMac Pro kapalıyken bile "Hey Siri" özelliğinin çalışabileceğini söylüyor. Ayrıca ARM64 işlemcisi olan A10 Fusion çipinin yeni Mac'te "macOS açılışı ve güvenlik işlemlerini" yürüteceğini de ekledi. Bu çip sayesinde ayrıca 1080p FaceTime kamerası da mümkün olacak.
Sistemin 8, 10 ve hatta 18 çekirdekli Xeon işlemcileri destekleyeceği söyleniyor, ayrıca grafik kartının ise AMD'nin en yeni Vega GPU'su olacak. iMac Pro 128GB ECC belleğe ve 4TB SSD'ye sahip olacak. Bilgisayar Apple'ın 5K monitörü ile birlikte gelecek ve çift fan sistemi ile her parça serin kalacak.
Kameranın dışında bilgisayar UHS-II SDXC kart girişine ve dört adet Thunderbolt 3 portuna sahip olacak.
iMac Pro'nun şimdilik ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor, ancak Aralık'tan önce geleceğini düşünmüyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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