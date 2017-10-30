Yeni iPad Desteği Sona Eriyor!
Üçüncü nesil "Yeni iPad"ın desteği, birkaç istisna yer haricinde sona eriyor!
İsmi "Yeni iPad" olduğu için zaten hep sırtında bir hedef tahtası var gibiydi. Şimdi ise gerçekten Apple, üçüncü nesil tabletinin sonunu getiriyor. Tabletin üretiminin sona ermesinin beş sene ardından, 2012 iPad'ı için çok yakında destek kesilecek.
Haberler Apple çalışanlarına ve Apple'ın Yetkili Servis Sağlayıcıları'na gönderilen şirket içi bir yazışmadan geliyor. Yazana göre, cihazın hem Wi-Fi hem de hücresel modelleri resmi olarak desteklenen cihazlar listesinden çıkarılacak.
Bu da demek oluyor ki eskiyen tabletlerden birine sahipseniz, Apple'ın resmi onarım kanalları bu cihazlar için bakım yapmak zorunda olmayacaklar. Yasal farkların olduğu Kaliforniya eyaleti ve Türkiye ise istisnalar arasında bulunuyor.
Üçüncü nesil model, Apple'ın 30-pin'li büyük şarj ucunu kullanan son modeldi, ayrıca kenarları da kalındı. Bu tasarım iPad Air neslinin gelmesi ile son buldu.
H. Hüseyin Öztürk
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