Yeni iPad Desteği Sona Eriyor!

Üçüncü nesil "Yeni iPad"ın desteği, birkaç istisna yer haricinde sona eriyor!

Yeni iPad desteği sona eriyor!

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