Yeni iPad Modelleri Rusya'da Ortaya Çıktı

iOS 12 çalıştıran yeni iPad modelleri Rus ekonomi ajansı tarafından onaylandı.

  • Ercan Uğurlu
Yeni iPad modelleri Rusya'da ortaya çıktı

Apple, iOS 12 çalıştıran birden fazla iPad modeli için bir Rus ekonomi ajansından sertifika aldı. Yeni tabletler henüz açıklanmış değil, isimleri de şu aşamada bilinmiyor. Fakat ortaya çıkan sertifikalar, model numaraları hakkında ayrıntılı bilgiyi bizlere veriyor.

Bu konuda daha önce de çeşitli raporlar ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgiler de bu raorları destekler nitelikte. Geçtiğimiz hafta Apple tedarikçilerinden gelecek aylarda gelecek nesil ipad modelleri için parça tedarik etmeye hazırlandıkları iddia edilmişti. Bu bileşenler arasında giriş seviyesi iPad'ler için kapasitif ekranlar da yer alıyordu. Buna göre iPad mini 4'ün ve 2018 model 9.7 inç iPad'in halefi yakın.

Bu bilgilerin yanı sıra, Apple analizleriyle ünlü Ming-Chi Kuo da geçtiğimiz ekim ayında, 2019'un başlarında yeni bir iPad mini'nin piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Görünüşe göre Apple'dan yeni bir iPad duyurusu bekleyebiliriz. Ancak bunun için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

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