Yeni iPad Pro 2020 Patenti Ortalığı Karıştırdı!

Ortaya çıkan iPad Pro 2020 modeli, Apple'ın Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20'nin peşinde olduğunu gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Yeni iPad Pro 2020 Patenti Ortalığı Karıştırdı!

Apple, bir süredir tabletlerini S Pen akıllı kalemi ile tüketicilere sunuyor. Her ne kadar Apple Pen'i ayrı olarak satsa da, kullanım çeşitliliği sağlaması açısından Apple iPad kullanıcıları için önemli bir araç olan Apple Pen, iPad Pro 2020'de de tüketicilere yeni özellikler getirecek. Ancak ortaya çıkan yeni patent, Apple'ın Samsung'un peşinde olduğunu gösteriyor.

Yeni iPad Pro 2020 patenti, Apple'ın önümüzdeki premium tabletlerinde büyük iyileştirmelerde bulunacağını gösterirken, bunlar arasında kalemin dokunsal geri bildirim özelliğine kavuşacağını da ortaya koyuyor. Ancak listelenen birtakım özellikler var ki, Apple'ın fikren Samsung'uın Galaxy Note akıllı telefonlarından beslendiğini gösteriyor.

Galaxy Note 10'da ve önceki Galaxy Note akıllı telefonlarında da gördüğümüz bir dizi özelliği bir sonraki iPad Pro'da görebiliriz. Apple Pen'e eklenecek özellikler arasında, Galaxy Note S Pen yeteneklerinden olan, ekran kapalıyken not alma ve jestleri takip etme gibi özellikler bulunacak gibi görünüyor.

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