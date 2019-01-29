Yeni iPad'ler Face ID'ye sahip olmayabilir
Apple'ın yeni iPad'leri, Face ID özelliğinden yoksun olarak satışa çıkabilir!
- Levent Öztürk
Eğer iPad Pro'nun yeniden tasarlanması, Apple'ın benzer bir tekrar tasarımı daha düşük fiyatlı iPad'ler için uygulayacağına yönelik bir umut yarattıysa, beklentilerinizi düşürebilirsiniz.
Kod takipçisi Steve Troughton-Smith, iOS 12.2 beta'nin Face ID içermeyen dört yeni iPad düzenlemesine referans verdiğini buldu ve bu da bu ürünlerin Touch ID kullanacaklarını ve muhtemelen daha klasik bir tasarıma sahip olacaklarını gösteriyor. Apple'ın düşük fiyat fikrine sadık kalmasının yüksek bir ihtimal olduğu düşünülürse bunun büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir ancak bu durum, firmanın derinlik algılayan kamerasının yeterince düşük bir fiyata sahip olmasının önünde hâlâ bir süre bulunuyor.
Aynı kod, aynı zamanda yeni bir iPod touch'tan da bahsediyor ve görünene göre Apple en son cep medya oynatıcısını unutmuş değil. Her ne kadar tam olarak nelerin yeni olduğuna yönelik bir bilgi bulunmasa da, Face ID veya Touch ID'ye sahip olmayacağı biliniyor. Başka bir deyiş ile cihazın muhtemelen A8 çipinin yenilenmesi ile önceki sürümüne göre bir hız artışı ve diğer donanım güncellemelerine sahip olacağı tahmin edilebilir.
Bundan daha fazlasının olması da mümkün. Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun sertifika sürecini geçen altı iPad sürümünün bulunduğu biliniyor ve model numaraları, bunların arasında bir de iPad mini güncellemesi olabileceğini gösteriyor. Küçük tabletin en azından daha modern donanım ve daha düşük bir fiyat ile yenilenebileceğine yönelik bir süredir söylentiler bulunuyordu. Görünene göre yeni bir mini yolda olsa da olmasa da, Apple'ın 2019'un ilk ayları için bir grup yeni cihazı bulunuyor gibi gözüküyor.
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