Yeni LG TV'ler "Yapay Zeka" Teknolojisiyle Gelecek
LG'nin gelecek OLED ve Super UHD TV'leri, ThinQ AI ve çok daha iyi bir renk kalitesine sahip olacak.
CES 2018'e artık sayılı günler kala, bu fuarda yer alacak olan teknoloji devlerinin yapacakları tanıtımlar da hemen hemen belli oldu. Mesela monitör tarafında Samsung ilk Thunderbolt QLED kavisli monitörünü tanıtmaya hazırlanırken, LG'de de Nano IPS'li UHD 4K monitörler sahneye hazırlanıyor. Ancak elbette iki Güney Koreli'nin rekabet edecekleri sahne bu kadar dar olmayacak; dev televizyon panelleri de rekabete renk katacak. Bunlardan biri de LG'nin ThinQ AI teknolojisine sahip modelleri olacak.
LG, CES 2018'de ThinQ AI teknolojisini içeren OLED ve Süper UHD akıllı televizyonlarını sergileyecek. Bunun duyurusunu şimdiden resmi olarak yapan LG, bu modelleriyle kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. LG Electronics ABD Ürün Pazarlama Sorumlusu Tim Alessi'nin söylediğine göre LG'nin bu yeni modelleri, televizyon dünyasında rakipsiz bir izleme deneyimi sağlayacak.
LG'nin yeni televizyonları yalnızca akıllı olmayacak, ayrıca sesle etkinleştirilecek ve derin öğrenme teknolojisini benimseyecek. DeepThinQ olarak da anılabilecek bu teknoloji, izleyicinin televizyon ile konuşarak iletişime geçmesini sağlıyor. Yani bir anlamda, yakın gelecekte uzaktan kumandalara ihtiyacımız kalmayacak.
LG'nin bu yeni televizyonlarında Alpha 9 işlemci yer alacak. Yüksek akıllı teknoloji içerecek olmasının yanı sıra görüntü anlamında da yenilikçi duracak olan yeni OLED TV'ler, Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi mevcut HDR formatlarının yanı sıra Advanced HDR ile de donalı.
LG, tüm yeni segmentin, önümüzdeki hafta Las Vegas'taki CES standında sergileyecek.
Ercan Uğurlu
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