Yeni LG TV'ler "Yapay Zeka" Teknolojisiyle Gelecek

LG'nin gelecek OLED ve Super UHD TV'leri, ThinQ AI ve çok daha iyi bir renk kalitesine sahip olacak.

Yeni LG TV'ler "yapay zeka" teknolojisiyle gelecek

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