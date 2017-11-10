Yeni Mars 2020 Aracı Her Şeyi Görecek

Nasa'nın bir sonraki Mars keşif aracı, biraz da akıllı telefonlar sayesinde, gerçek bir "gözcü" olacak!

Yeni Mars aracı her şeyi görecek

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