Yeni Nesil AR Teknolojisine Sahip Yeni Bir Google Glass Geliyor Olabilir

Artırılmış gerçeklik teknolojileri uzunca bir süredir teknoloji gündeminde yer alsa da bugüne kadar aslında son tüketici tarafında gerçek manada yaygın olarak kullanılabilen bir ürünle karşılaşmadık. Şimdilik deneysel ya da eğlence amaçlı diyebileceğimiz çalışmalara şahit olduğumuz bu alanda yer alan çalışmalardan biri de Google AR oluyor. Yeni gelen habere göre ise, Google yeni nesil AR teknolojisi üzerine çalışıyor.
The New York Times'ın haberine göre Google, akıllı gözlük kategorisinde yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamış. Şimdilik ürün hakkında detaylı bilgi yok, ancak şirketin yeni nesil AR teknolojisi ile yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Google'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Kanadalı akıllı gözlük geliştirici şirketi olan North'u satın alması da bu savı destekliyor.
Google ilk akıllı gözlüğü Google Glass'ı 2013 yılında tanıtmıştı. Ancak o günden bu yana AR teknolojisi ve hatta Mixed Reality adı verilen Sanal ve Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinin birleştiği platformda önemli gelişmeler yaşandı. Muhtemelen Google, bu bilgiler ışığında ve yeni şirketi North ile beraber yenilikçi AR cihazları geliştirmeyi düşünüyor. Ayrıca bu yıl ya da 2023 yılında tanıtılması beklenen Apple AR gözlüğü ile rekabet etmek için bu hamle doğru olabilir. Keza Metaverse ile de öyle... Bekleyip göreceğiz.
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