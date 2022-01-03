Spotify, Sanatçılara Ne Kadar Para Kazandırıyor? İşte Şaşırtıcı Rakamlar!

Spotify gibi akış platformları, akış başına ödeme esasına göre sanatçılara ödeme yapıyor. Yani Spotify'da bir sanatçının şarkısını her dinlediğinizde, şirket onlara küçük bir telif ücreti ödüyor.
Business Insider'ın söylediğine göre Spotify, hak sahiplerine akış başına ortalama 0,003 ila 0,005 dolar arasında ödeme yapıyor. Akış başına kazanılan toplam gelirin yaklaşık yüzde 70'i sanatçıya giderken, geri kalanı ise platformun kendisinde kalıyor.
Sanatçının Spotify ile yaptığı dağıtım sözleşmesi ve ikamet ettikleri ülke, dinleyicilerin ülkesi ve ücretsiz bir Spotify hesabından mı yoksa bir Spotify Premium hesabından mı giriş yaptıkları gibi pek çok şey sanatçılara ne kadar ödeneceğini etkiliyor.
Sanatçılar, 1 milyon akış başına ortalama 3.300 ila 3.500 dolar arasında bir gelir elde edebiliyor. Bu rakamlar 2020 ve 2021'de bir dereceye kadar dalgalandı ve şirketin 2006'da kurulmasından bu yana ilk kez yükseldi.
Birçok algoritma gibi, Spotify'ın ödeme modelinin kesin detayları da iyi korunan sırlar arasında yer alıyor. Web sitesinde bu sayıların hiçbiri bulunmuyor, ancak bir müzisyenseniz, Spotify'dan ne kazanabileceğiniz konusunda bir fikir edinmek için yine de bir Spotify akış hesaplayıcısı kullanabilirsiniz.
SoundCampaign'in kullanımı kolay web uygulaması Spotify Royalties Calculator, akış istatistiklerinizi, telif paylarınızı ve dinleyicilerinizin konumlarını hesaba katarak sizin için bir hesaplama yapıyor.
The Trichordist'in 2019-2020 için Akış Fiyatı Listesi, RIAA'dan (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) endüstri verileriyle desteklenen büyük akış hizmetlerini ve sanatçı gelir politikalarını karşılaştırdı.
Akış endüstrisinin bu basitleştirilmiş temsili, çevrimiçi olarak kazanılan her akış dolarının yüzde 99,87'sini oluşturan 2019-2020'deki en iyi 30 akış hizmetinin ödemelerini analiz etti.
Rapor, yönetim kurulu genelinde ortalama akış başına ödeme oranının 0,00173 dolar civarında bir noktaya düştüğünü buldu. O zamanlar, Apple Music'in sanatçılara akış başına yaklaşık 0,0675 dolar fiyat sunduğu ve Amazon Müzik'in akış başına yaklaşık 0,00426 dolar ödediği bulundu.
En çok ödeme yapan akış platformlarından bazıları şunları içeriyordu:
- Amazon Unlimited, akış başına 0,01123 ABD doları
- Facebook, akış başına 0.05705 ABD doları
- YouTube Red, akış başına 0,01009 ABD doları
- Peloton, akış başına 0,03107 ABD dolarından
- iHeartRadio, akış başına 0,01798 ABD doları
Daha düşük ücretli akış platformları ise şunları içeriyordu:
- YouTube İçerik Kimliği, akış başına 0,0022 ABD doları
- VEVO, akış başına 0,0083 ABD dolarından
- YouTube, akış başına 0,00154 ABD doları
- Pandora, akış başına 0,00203 ABD doları
Bu rakamlardan bazıları, özellikle müziklerini yayınlayarak para kazanmak isteyen yeni sanatçılar için pek umut verici değil.
Açıkçası, saatler içerisinde milyonlarca akış toplayabilen büyük isimler hariç sanatçıların Spotify'da çok fazla kazandıkları söylenemez. Tüm akış hizmetleri gibi Spotify her akış için ödeme yaptığından dolayı, sayılar en büyük müzik sanatçıları dışındaki herkes için oldukça küçük...
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