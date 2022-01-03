Spotify, Sanatçılara Ne Kadar Para Kazandırıyor? İşte Şaşırtıcı Rakamlar!

Müzik akış hizmeti Spotify ve diğer rakipleri, sanatçılara ne kadar ve nasıl ödeme yapıyor? Şaşırtıcı rakamlar haberimizde...

  • Levent Öztürk
Spotify sanatçılara ne kadar ödeme yapıyor?

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