Yeni Nesil PlayStation VR'da Samsung'un İmzası Olacak

Samsung, kendi sanal gerçeklik başlığı ile ilgili çalışmalarını rafa kaldırmış olabilir, ancak şirket bu konuda farklı markalarla olan iş birliklerini sürdürüyor. Sony'nin yeni nesil PlayStation VR sanal gerçeklik başlığı PSVR 2'ye yönelik planları bulunan Samsung'un, Sony ile bu konuda iş birliği yapması bekleniyor.
Birçok VR başlık üreticisinin LCD ekran teknolojisini benimsediğini biliyoruz. Ancak buna karşın Sony, daha yüksek çözünürlük ve daha kaliteli bir görüntü için Samsung'un OLED teknolojisini kullanmak istiyor.
Bloomberg'in haberine göre Sony, PSVR 2 sanal gerçeklik başlığı için Samsung'un OLED ekran teknolojisini kullanacak. Sony, PSVR 2'yi 2022 tatil sezonu için tüketicilere hazır hale getirmeyi planlıyor.
Sony'nin ilk sanal gerçeklik başlığı olan PSVR, 2016 yılında piyasaya çıkmış ve yine Samsung tarafından üretilen 120Hz tazeleme hızına sahip AMOLED paneli kullanmıştı. 5.7 inç büyüklüğünde olan bu ekranın çözünürlüğü ise 1920x1080 pikseldi.
PSVR 2 için iddia edilen Samsung yapımı OLED ekranın teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor. Fakat daha yüksek çözünürlük ve daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip olacağını tahmin etmesi hiç de güç değil.
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