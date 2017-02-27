Yeni Nokia 3310'u Elimize Aldık; Denedik!
Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3310, MWC 2017'de, yenilenerek geri döndü. Peki telefon ne kadar iyi, bize neler sunuyor?
Efsane telefonlar dendiğinde, hemen herkesin Nokia 3310'u listesine ekleyeceğine eminiz. Bir döneme damga vuran 3310, hem sağlamlığı, hem tasarımı, hem de pil ömrü ile unutulmazlar arasına girmeyi kesinlikle hak ediyor.
İşte o efsane telefon, yenilenmiş hali ile, MWC 2017'de karşımıza çıktı. Biz de, yeni Nokia 3310'u deneme fırsatı bulduk. Peki yeni 3310, eski modelinin üzerine neler katıyor; bizlere neler sunuyor? Akıllı telefonların dünyasında şansı var mı? İlk ön incelememizde, aradığınız tüm cevapları bulacaksınız.
Ekran ve tasarım
Karşımızda duran, bir akıllı telefon değil. Nokia Series 30+ işletim sistemi ile çalışan yeni 3310, 2.4 inç'lik renkli ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü sadece 240 x 320 piksel ve dokunmatik özelliğine sahip değil. Başka bir deyişle bu ekran, orijinal 3310'un renksiz ekranından biraz daha büyük ve renkli.
Plastik bir kasa ile gelen 3310, orijinal modelin tasarımına büyük ölçüde sadık kalıyor. Ekranı çevreleyen şerit ve tuşların dizilimi, bizi eskiye götürmeyi başarıyor. Ancak konu ağırlık olduğunda, arada büyük bir fark söz konusu: Orijinal 3310 137 gram iken, yeni 3310 sadece 77 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu da, telefonu cebinizde unutabileceğiniz kadar hafif yapıyor.
Efsane modelin koyu mavi ve gri renk seçenekleri, yeni 3310'da da bulunuyor. Ama bunlara, yeni sarı ve kırmızı renk seçenekleri de eklenmiş. Yine de klasik koyu mavinin, aradan geçen yıllara rağmen favorimiz olduğunu söyleyebiliriz.
Yazılım
Telefonun yazılım arabirimi son derece sadece ve anlaşılabilir. 4 yönlü navigasyon tuşu sayesinde menüler arasında gezinebiliyoruz. Basit bir Opera tarayıcı, bizi internete taşıyor. Efsanevi Nokia oyunu Snake de, yeni 3310'da yerini alıyor.
Daha önce de söylediğimiz gibi, karşımızda bir akıllı telefon durmuyor. Bu yüzden zengin uygulamalar beklemenizde yarar var. Yapılan açıklamada, basit birer Facebook ve Twitter uygulamasının geliştirileceği söylense de, henüz bu uygulamalar indirilmeye hazır değil.
Sadece 2.5G; daha fazlası yok!
Gelelim telefonun en büyük dezavantajına... Nokia 3310, sadece 2.5G desteğine sahip. Bu yüzden 3G veya 4G gibi hızlı bağlantı seçeneklerini unutmanız gerekiyor. Ayrıca telefonda Wi-Fi desteği de bulunmuyor. Bluetooth desteği ise, neyse ki unutulmamış.
Nokia 3310, microSD kart desteğine de sahip. Ayrıca telefonda, bir de 3.5mm kulaklık girişine yer verilmiş.
Batarya performansı
Orijinal 3310'un en önemli artılarından biri, kuşkusuz 900mAh'lık pilin sunduğu çalışma ömrüydü. Nokia, yeni modelde bunu daha da ileriye götürüyor. Yeni Nokia 3310'da 1.200mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Şirketin iddiasına göre bu pil, 22 saat konuşma ve 31 gün bekleme süresi sunabiliyor.
Kamera
Ve kamera... Orijinal 3310 piyasaya sürüldüğünde, henüz kameralı telefon çağı başlamamıştı. Ama şimdi yıl 2017 ve akıllı olmasa da, her telefonda bir kamera olmalı. Nokia 3310 da bu yolda ilerlemiş ve arka kısımda bir kameraya yer vermiş. Bu kamera 2MP çözünürlüğe sahip ve alıştığınız çekim modlarını sunmuyor. Ama kalite açısından, standart bir 2MP kameranın sunduğunu sunabiliyor. Telefonda LED flaş da yer alıyor.
Fiyat
Tüm bu özellikler size çok da çekici gelmemiş olabilir. Ama 3310'un amacı zaten herkesi etkilemek değil. 49 Euro'luk fiyat etiketi karşılığında sunması gereken hemen her şeyi sunan telefon, bu yılın ikinci çeyreğinde raflarda olacak.
İlk kararımız...
Orijinal 3310'u hatırlayanlardan ya da unutamayanlardansanız, yeni Nokia 3310 sizin için muhteşem bir ikinci telefon olabilir. Akıllı telefonlarla arası iyi olmayanlar da, bu telefonu denemek için sabırsızlanabilir. Telefon almak için servet dökmek istemeyenler, yine yeni 3310'u beğenebilir. Ama asla bu telefonu, sıradan bir akıllı telefon ile bile karşılaştırmayın. Dediğimiz gibi, Nokia 3310 bambaşka bir kitleye ve bambaşka bir amaca hizmet ediyor. Ve açıkçası, bunu çok da iyi yapıyor gibi görünüyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 8 Yorum Giriş Yapın
whatsapp olsa baska birseye gerek kalmaz ne FB ne de twitter
yok. tutmaz.. günümüz ihtiyaçlarında internet whatsapp filan şart oldu. 2.5 ile nereye kadar.. bari wifi koysaydınız..
Luzumsuzluktan baska birsey degil. Nokia nin acilen bir lansman yapmasi gerekiyor. Ne ile ovunebilir peki?Mesela cok ustun yetenekli kamerasi olan bir akilli telefon tanitabilir.Söze simdiye kadar kullandiklarinizi unutunla baslayabilir mesela. Mesela baska napabilir mesela? Mesela oyle bir urun tanitabilir ki gun isigi altinda kendi kendini sarj etsin o telefon mesela. Mesela bence artik nokianin sacmalamamasi gerekir kaybettiklerini mesela toplamak icin mesela. Ceosu beyin degil findik tasiyor
Space Impact ve tuşlarla deneme yanılma yaparak kendi melodimi yapma seçenekleri yoksa eğer, bu bir 3310 değildir!
Dedem derdi yavrum bu telefon dünyanin en iyi telefonu diye gün gelecek bu telefon hiç unutulmayacak...
wifi ve 3g yoksa facebook ve twitter'a da ihtiyaç yok. 3g yoksa çöp zaten.
Geldiği gün babama alacağım.
Dokunmatik telefon kullanamayan yaşlıyar için ideal bir telefon. Onların zaten whatsApp vs. ile işleri yok. Alo diyebilsinler yeter. Birçoğu kısa mesajları dahi okuyamıyor veya okumak istemiyor. 49€ yaklaşık KDV ile 220 lira (49x3,80x1,18=219,71?). Türkiyede 350?'den daha ucuz olur inşallah.