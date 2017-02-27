Yeni Nokia 3310'u Elimize Aldık; Denedik!

Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3310, MWC 2017'de, yenilenerek geri döndü. Peki telefon ne kadar iyi, bize neler sunuyor?

Yeni Nokia 3310'u Elimize Aldık; Denedik!

Okuyucu Yorumları

Toplam 8 Yorum

whatsapp olsa baska birseye gerek kalmaz ne FB ne de twitter

yok. tutmaz.. günümüz ihtiyaçlarında internet whatsapp filan şart oldu. 2.5 ile nereye kadar.. bari wifi koysaydınız..

Luzumsuzluktan baska birsey degil. Nokia nin acilen bir lansman yapmasi gerekiyor. Ne ile ovunebilir peki?Mesela cok ustun yetenekli kamerasi olan bir akilli telefon tanitabilir.Söze simdiye kadar kullandiklarinizi unutunla baslayabilir mesela. Mesela baska napabilir mesela? Mesela oyle bir urun tanitabilir ki gun isigi altinda kendi kendini sarj etsin o telefon mesela. Mesela bence artik nokianin sacmalamamasi gerekir kaybettiklerini mesela toplamak icin mesela. Ceosu beyin degil findik tasiyor

Space Impact ve tuşlarla deneme yanılma yaparak kendi melodimi yapma seçenekleri yoksa eğer, bu bir 3310 değildir!

Dedem derdi yavrum bu telefon dünyanin en iyi telefonu diye gün gelecek bu telefon hiç unutulmayacak...

wifi ve 3g yoksa facebook ve twitter'a da ihtiyaç yok. 3g yoksa çöp zaten.

Geldiği gün babama alacağım.

Dokunmatik telefon kullanamayan yaşlıyar için ideal bir telefon. Onların zaten whatsApp vs. ile işleri yok. Alo diyebilsinler yeter. Birçoğu kısa mesajları dahi okuyamıyor veya okumak istemiyor. 49€ yaklaşık KDV ile 220 lira (49x3,80x1,18=219,71?). Türkiyede 350?'den daha ucuz olur inşallah.

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