Yeni Nokia 8110 4G, Eski Nokia 8110 Karşısında!

MWC 2018'de tanıtılan yeni Nokia 8110 4G'yi, eski Nokia 8110'la karşılaştırdık. Bakın aradaki farklar neler?

  • Ercan Uğurlu
Yeni Nokia 8110 4G, eski Nokia 8110 karşısında!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

anneme alırdım. geniş ekranlı dokunmatik kullanamıyor. bu iyi bir alternatif olurdu.

hayır tabiki ne işe yarayacak gereksiz imalat

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