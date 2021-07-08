Yeni Nokia Amiral Gemisi İçin Tarih Verildi: Nokia 10 Ne Zaman Gelecek?

Nokia 9 PureView'in halefini uzunca bir süredir bekliyoruz, ancak bugüne kadar şirketten yeni telefonu ne zaman tanıtacağına ilişkin bir bilgi gelmiş değil. Ta ki bugüne dek! HMD Global'deki bir isim, Nokia'nın yeni amiralini ne zaman tanıtacağına ilişkin bilgiyi paylaşmış.
Çinli bir teknoloji sitesi olan IT Home'a konuşan bir HMD Global yöneticisi, Nokia 10 için tarih vermiş. HMD Global yöneticisi, Nokia 10'un 11 Kasım'dan hemen önce piyasaya çıkacağı bilgisini paylaşırken, bu tarih akla oldukça yatkın geliyor. Zira 11 Kasım tarihi Çin için büyük bir alışveriş günü olarak kabul ediliyor ve bu nedenle Nokia'nın 11 Kasım'dan hemen önce Nokia 10'u raflara ulaştırmayı hedeflemesi kulağa mantıklı geliyor. Peki, telefonun adı gerçekten de Nokia 10 mu olacak?
Evet, çıkış tarihinde olduğu gibi bu konuda da netlik hakim değil. Yeni telefonun Nokia 10, Nokia 9.2 veya Nokia 9.3 olarak tanıtılabileceğine ilişkin pek çok bilgi varken, gelen en son sızıntılar da telefonun Nokia X60 ya da Nokia X60 Pro olarak adlandırılabileceğine işaret ediyor. Bunu bekleyip göreceğiz.
Öte yandan Nokia'nın yeni çıkacak telefonunun yine 5 lensli bir kamera bloğuna sahip olacağı ve bu kamera alanında yer alacak ana kameranın da 108 MP veya 200 MP destekli olacağı bilinenler arasında. Telefon için 6000 mAh kapasitede batarya ve 144Hz tazeleme hızına sahip bir ekran da konuşuluyor. Eğer her şey yolunda gider ve tüm bu söylentiler doğru çıkarsa, 11 Kasım'dan önce güzel bir Nokia modeliyle karşılaşabiliriz.
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