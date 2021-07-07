Apple Çalışanları, Ofise Dönmemek İçin İstifayı Bile Göze Alıyor!

Ofise dönmek istemiyorlar: Apple çalışanları, eğer ofise geri dönmek zorunda bırakılırlarsa istifayı bile göze aldıklarını açıkça ortaya koydu.

  • Ercan Uğurlu
Apple Çalışanları Ofise Dönmek İstemiyor!

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