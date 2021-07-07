Apple Çalışanları, Ofise Dönmemek İçin İstifayı Bile Göze Alıyor!

2019'dan günümüze kadar geçen sürede COVID-19 salgını ile sarsılan Dünya, artık yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. Aşının yayınlığının artmasıyla beraber vaka sayıları düşmeye, salgının yayılma hızı azalmaya başlarken bununla beraber eski günlere dönüş de kapıda. Ancak eski günlere dönmeyi herkes aynı şekilde istemiyor.
COVID-19 ile beraber başlayan uzaktan çalışma, iş hayatını önemli ölçüde etkilemişken, önemli bir kesim de bu "yeni normal" olarak adlandırılan çalışma hayatına alışmış durumda. Şimdi ise normalleşme hareketi ile beraber ofislerin kapıları açılmaya ve iş yaşamı eski günlerine dönmeye başlarken, bu durumdan herkes memnun değil. Pek çok çalışan ofise geri dönmek istemiyor ve hatta ofis mesaisinin şart koşulması durumunda istifa edebileceğini ifade ediyor. Bunlara Apple çalışanları da dahil!
Yapılan bir anket çalışmasına göre Apple çalışanlarının önemli bir kısmı ofise geri dönmek istemiyor. 147 bin kişilik iPhone iş gücü üzerinde yapılan ankette yüzde 58.5 gibi ciddi bir oran, "Esnek çalışma seçeneklerinin olmaması nedeniyle bazı meslektaşlarımın Apple'dan ayrılmak zorunda kalacağından endişeleniyorum," derken, anketin yüzde 36.7'si ise kesinlikle bu görüşe katıldıklarını ifade ediyor.
Apple da dahil olmak üzere pek çok şirket önümüzdeki dönemde tam zamanlı çalışmaya yeşil ışık yakarken, hibrit çalışma modeli üzerine düşünceler de var. Bakalım şirketler önümüzdeki dönemde nasıl bir karar alacaklar. Peki, siz uzaktan çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam zamanlı mesai yapmak şart olursa, işten ayrılır ve farklı bir iş yapmayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın.
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