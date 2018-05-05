Yeni Nokia X'ten Video Sızdı!
Nokia'nın tanıtmaya hazırlandığı yeni Nokia X, paylaşılan bir videoda farklı açılardan gösterildi!
Yeni Nokia X'e ait olduğu ileri sürülen görüntüleri daha önce görme şansı bulmuştuk. Şimdi ise karşımızda telefonu kısaca gösteren bir video var.
Pekin'deki bir etkinlikte kaydedilen ve Çin'in sosyal ağı Weibo'da paylaşılan video, cihazın "çentiğini" net biçimde göstermese de çift lensli arka kamerayı ve ön yüzdeki parmak izi tarayıcısını sergiliyor. Videodan Nokia X'in cam arka yüzeye sahip olabileceğini ve ekranın etrafındaki çerçevenin ince olacağını da anlayabiliyoruz. Telefonun sağ kenarında güç ve ses düğmelerinin bulunduğu da anlaşılıyor.
Teknik Özellikler Belirsiz
Nokia X'in Pekin'de gösterildiğini daha önce duymuştuk, bu yüzden video muhtemelen gerçek. Ancak video, telefonun içindekiler hakkında merak ettiklerimizi cevaplamıyor. Bildiğimiz, Nokia X'in bu üst düzey tasarımına rağmen orta seviye özelliklerle gelebileceği.
2018'in Nokia X'i 16 Mayıs'ta tanıtılacak, yani merak ettiklerimizi öğrenmek için çok fazla beklemeyeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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