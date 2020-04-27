Yeni Şifreleme Özelliğine Sahip Zoom 5.0 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Zoom, güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için açıkladığı 90 günlük planında bir kilometre taşına ulaştı ve AES 256-bit GCM şifreleme yapabilen yeni sürümünü duyurdu.