PUBG 7.1 Güncellemesi Hangi Özellikleri Getirdi? İşte Yeni PUBG Özellikleri

PUBG 7.1 güncellemesi artık aktif ve yeni Vikendi deneyimi tüm entrika ve şamatasını da beraberinde getiriyor. Peki, PUBG 7.1 güncellemesi neleri getirdi? İşte yeni PUBG hakkında bilinmesi gerekenler!