PUBG 7.1 Güncellemesi Hangi Özellikleri Getirdi? İşte Yeni PUBG Özellikleri

PUBG 7.1 güncellemesi artık aktif ve yeni Vikendi deneyimi tüm entrika ve şamatasını da beraberinde getiriyor. Peki, PUBG 7.1 güncellemesi neleri getirdi? İşte yeni PUBG hakkında bilinmesi gerekenler!

PUBG 7.1 Güncellemesi Hangi Özellikleri Getirdi?

PUBG 7.1 güncellemesi artık aktif ve yeni Vikendi deneyimi tüm entrika ve şamatasını da beraberinde getiriyor. Oyuncular canlı PC sunucularında The Survivor Pass: Cold Front premium yükseltmesi ile birlikte Sezon 7'de Vikendi'ye geri dönüyorlar.

Cosmodrome ve Dinoland eğlence parkı gibi popüler Vikendi konumlarına gelen yeni görünüm ve adadaki tren yolu sistemi, oyuncuların karlı savaş alanına bakış açısını değiştirecek. Güncelleme 7.1 için gelen en son PC yama notlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Ayrıca son zamanlarda PC ve konsol güncellemelerinde hesap hacklenmesini önlemeye yardımcı olmak adına PC için iki faktörlü bir kimlik doğrulama sistemi gibi hile önleme çabalarını kapsayan birtakım güncellemeler duyuruldu. Tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Konsol oyuncuları için Güncelleme 7.1 önümüzdeki hafta, 28 Nisan'da canlı sunuculara gelecek.

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