Yeni Tanıtılan iOS 12 Hakkında Her Şey!

Bir sonraki iOS, iPhone'unuza neler getirecek? İşte yeni tanıtılan iOS 12 ve yenilikleri...

Yeni Tanıtılan iOS 12'de Neler Var?

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