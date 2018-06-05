Yeni Tanıtılan iOS 12 Hakkında Her Şey!
Bir sonraki iOS, iPhone'unuza neler getirecek? İşte yeni tanıtılan iOS 12 ve yenilikleri...
iPhone'un bir sonraki işletim sistemi iOS 12, Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinde gerçeğe dönüştü. iOS 12 belki şimdiye kadarki en önemli iOS güncellemesi değil ancak kilit alanlarda geliştirmeler yapıyor ve Android P'ye sıkı bir rakip olmaya hazırlanıyor.
iOS 12'nin en çok üzerinde durduğu konu, performans ve kararlılık. Bunun için yeni sürüm, iOS 11'in çalıştığı cihazların hiçbirini dışarıda bırakmıyor ve hepsiyle çalışıyor. Apple'a göre iPhone 6, uygulama çalıştırmada iOS 12'yle birlikte yüzde 70 hızlanıyor. Klavyenin açılışı ise yüzde 50 daha hızlı gerçekleşiyor. Apple'ın her güncellemeyle yavaşlayan klavyeyi ve diğer işlevleri hızlandırmak için gösterdiği çaba, kayda değer.
ARKit 2.0
Apple'ın en önemli yeniliklerinden biri, artırılmış gerçekliğe yönelik ARKit 2.0. Firmanın Pixar'la ortak çalışarak oluşturduğu yeni "USDZ" dosya türü, geliştiricilere büyük kolaylıklar sağlayacak. "Measure" adlı işlev, önünüzdeki herhangi bir şeyin uzunluğunu ölçmenize izin verirken çok-kullanıcılı ortamlar da ARKit'e giriş yapıyor. Bu sayede iPhone ve iPad'de AR üzerinde multiplayer oyunlar oynanabiliyor.
Photos Artık Daha Akıllı
Arama işlevleri geliştirilen Photos, "sizin için" sekmesiyle size fotoğraflarınızı geliştirmeye ve paylaşmaya yönelik tavsiyelerde bulunuyor. İyileştirilen paylaşım işlevi ise fotoğrafları paylaşacağınız kişileri önerebiliyor ve tam çözünürlükte paylaşmaya izin veriyor.
Siri Kısayolları
Siri, iOS 12'yle birlikte birçok kısayolla dolacak. Öyle ki firma, iOS 12 için bir kısayol uygulaması da geliştiriyor. Bu sayede iOS, örneğin kahvenizi her zaman kahve ısmarladığınız yerden almanızı önerecek.
Telefon Tiryakiliğini Azaltma
Geliştirilen Rahatsız Etme işlevi, sadece uyarı seslerini kapatmakla kalmıyor, uyumaya çalışırken ilginizi çekecek şeyleri de ortadan kaldırıyor. Bunun için uyarıları uyarı merkezine gönderebiliyor veya onları tamamen kapatabiliyorsunuz.
Screen Time, telefonla geçirdiğiniz zamanı azaltmayı amaçlıyor. Bu işlev uygulamalarla ne kadar zaman geçirdiğinizi ve hangi uygulamaların en çok uyarı gösterdiğini hesaplıyor. İşlev, uygulamalara kısıtlama getirerek sınırı aştığınızda "zaman doldu" uyarıları almanıza izin veriyor.
Gruplu Uyarılar
iOS 12'ye gelen gruplandırılmış uyarılar, herkesin beklediği güncellemelerden bir tanesiydi. Yeni işlev, etkinlikte sevinçle karşılandı.
FaceTime Animoji ve Memoji
Animoji, iOS 12'yle birlikte yeni maskeler, dil algılamayla gelişiyor. Memoji ise size benzeyen veya gerçekten siz olan, kişiselleştirilebilir bir maske. Mesajlar uygulamasında yaşayan bu işlev, FaceTime veya diğer uygulamalarda henüz kullanılmıyor. Animoji, FaceTime ve Group FaceTime'a gelecek ancak bunun için iOS 12'ye yükseltmeniz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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