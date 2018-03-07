Yeni TV Aldıktan Sonra Değiştirilecek Ayarlar

En iyi görüntüyü elde etmek için yeni bir TV aldıktan sonra bu kulağa hoş gelen işlevleri kapatın!

  • Zeynel A. Öztürk
Yeni TV Aldıktan Sonra Değiştirilecek Ayarlar

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Kumandanızı elinize alın ve en iyi görüntü ve ses için tüm ayarları test edin!..

Gidip Tüplü TV al diyorsunuz yani.

Dolayısı ile bu özelliklere boş yere para vermeye gerek yok.

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