Yeni TV Teknolojisi Dolby Vision IQ Tanıtıldı

Televizyonlara zengin görüntü getiren Dolby Vision IQ teknolojisi CES 2020 Fuarı'nda tanıtıldı. Peki, Dolby Vision IQ televizyonlara ne katacak?

  • Ercan Uğurlu
Yeni TV Teknolohisi Dolby Vision IQ Tanıtıldı

Dolby Vision bir süredir televizyonlarda yer alan bir görüntü teknolojisi. Temel olarak görüntüyü iyileştiren Dolby Vision teknolojisi, yeni dönemde boyut atlayarak yeni televizyonlarda karşımıza çıkacak. CES 2020 fuarında tanıtılan televizyonlarda göze çarpan Dolby Vision IQ olarak isimlendirilen görüntü teknolojisi, yeni Dolby Vision deneyiminin kapılarını açıyor.

Dolby Vision IQ, CES 2020'de sahnelenen yeni televizyonlarla tanıtıldı. Panasonic HZ2000 OLED ve LG Gallery Series OLED ile beraber duyurulan Dolby Vision IQ, akıllı optimizasyon özelliği ile beraber televizyon izleme deneyimini geliştiriyor.

Dolby Vision IQ'nun çalışma şekli, halihazırda Dolby Vision içeriğine kodlanan meta verileri ile beraber TV'deki gömülü ışık sensörünü görüntü ayarlarını optimize etmek ve görüntü ayarlarını anlık olarak değiştirmeyi temel alıyor. Böylece odanın ışıklandırma şartlarına göre görüntü ayarlarını otomatik olarak düzenleyebilen Dolby Vision IQ, bu sayede ayarları sürekli manüel yolla değiştirme gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Televizyon ayarlarını otomatik olarak optimize edebilen bu teknolojiden öte yandan gündüz TV izleme deneyiminde de faydalanılacak. Zira görüntü ayarlarını optimize ederek, parlak ışık altında kontrast seviyesini zenginleştireceği söylenen teknoloji, genel HDR deneyimine de sınıf atlatması bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Paylaşımlar devam ediyor. Elon Musk baba mı oluyor?
"Hızlıca zengin olun" dedi, Instagrammer şimdi dolandırdığı paralarla hayatını yaşıyor!
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Öğrenme Devrimi: Eğitimle değil, öğrenme şeklimizle yaşanıyor
Günün En çok Okunanları
Xiaomi Mi Note 10 İnceleme
Galaxy S11'in Resmi Kılıf Bilgileri Ortaya Çıktı
LG V60'ın Arka Yüzü Ortaya Çıktı!
İşte Google'ın Tartışmalı Arama Motoru Seçim Ekranını Kazananlar
LG'den Geleceğin Çamaşır Makinesi!

 

 