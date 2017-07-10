Yeni Windows 10 Yapısı Bir Sorunu Daha Çözdü

Windows 10'da sık sık çözünürlük veya ekran değiştirenlerin yaşadığı bir sorun, yeni yayınlanan yapıda çözdüldü!

Yeni Windows 10 Yapısı Bir Sorunu Daha Çözdü

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