Yeni Windows 10 Yapısı Bir Sorunu Daha Çözdü
Windows 10'da sık sık çözünürlük veya ekran değiştirenlerin yaşadığı bir sorun, yeni yayınlanan yapıda çözdüldü!
Windows'ta eski programları kullanıyorsanız, yüksek çözünürlüklü ekranlarda bazı sorunlar yaşamanız muhtemel. Bu sorunlar özellikle ekranlar arasında geçişte belirgin hale gelebiliyor.
Yeni 16237 yapısı, Windows'un programlara DPI bilgisi iletme biçiminde bir değişiklik yapıyor. Bu yapıda kullanıcı çözünürlüğü değiştirdiğinde, çoğu programı sadece kapayıp açarak bulanık görünme sorununu ortadan kaldırmak mümkün. Böylece kullanıcının oturumunu kapatmasına veya Windows'u baştan başlatmasına gerek kalmıyor.
Bundan başka yenilikler de var. Uyarılardaki düğmeler artık tüm uyarıyı kaplayacak biçimde genişletiliyor, bu sayede daha kolay okunuyor. Emojileri kullanmak daha artık daha kolay. Yeni panel 5.0 setini destekliyor ve fareyi emojilerin üzerine götürdüğünüzde açıklamalarını görebiliyorsunuz.
Son olarak Edge, tüm web sitelerini ve PDF'leri sesli olarak okuyabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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