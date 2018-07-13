Yeni Windows Güncellemesinin Adı Belli Oldu!

Microsoft'un ekim ayında yayınlayacağı dev Windows 10 güncellemesinin adı belli oldu.

Yeni Windows güncellemesinin adı belli oldu!

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