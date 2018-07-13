Yeni Windows Güncellemesinin Adı Belli Oldu!
Microsoft'un ekim ayında yayınlayacağı dev Windows 10 güncellemesinin adı belli oldu.
Microsoft'un gelecek büyük Windows 10 güncellemesinin adının ne olacağı bir süredir merak ediliyordu. Ekim ayında yayınlanacak olan güncelleme için RedStone 5 kod adı verilmişti. Ancak artık aranan isim biliniyor gibi. Zira ortaya çıkan sızıntı oldukça güvenilir bir isme ait.
Microsoft sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı WalkingCat tarafından paylaşılan gönderiye göre RedStone 5 kod adlı güncelleme, Microsoft Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi olarak isimlendirilecek. Orijinal adıyla ise, Microsoft Windows 10 October 2018 Update.
Windows 10 October 2018 Update adı, Microsoft'un bu yılın başlarında yayınladığı büyük güncelleme olan Windows 10 April 2018 Update düşünüldüğünde akla uygun geliyor. Elbette son sözü, yine Microsoft söyleyecek.
Microsoft'un RedStone 5 kod adlı Windows 10 Ekim güncellemesi ile birlikte işletim sisteminde önemli güncellemeler yapması bekleniyor. Bunlar arasında başı çekenler pek tabii, daha akıcı bir kullanım ve Microsoft Edge'deki geliştirmeler olacak. Tabii ki bunların yanı sıra Windows 10'a bir dizi yeni özellik de gelecektir.
Ercan Uğurlu
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