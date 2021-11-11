Yenilikçi Projeler ile Vizyoner Markalar "we-link-you"da!

Özgün projeleri için sponsor arayanlar ile markalar arasında bir köprü olma misyonuyla kurulan we-link-you, Türkiye'de öncü bir girişim ile proje üreticileri ve sponsorları dijital bir platformda buluşturuyor.

Yeni Platform: we-link-you!

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