Yenilikçi Projeler ile Vizyoner Markalar "we-link-you"da!

Gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlarla birlikte günümüzde daha da önemli hale gelen dijital pazarlama ve hızlı iletişim, hayata geçmeye hazır fikirlerin gerçek potansiyeline ulaşması için bir fırsat yaratıyor. Türkiye'de dijital sponsorluk platformu alanında öncü olan we-link-you, Rana Erkan Tabanca ve Tuğba Parlak tarafından hayata geçirildi. Platform, markalar ve sponsorlar arasındaki iletişimi sağlıyor ve eski yöntemleri çağın ihtiyaçlarına göre uyarlıyor.
Yenilikçi projeleri vizyoner markalar ile bir araya getiren we-link-you; yaratıcı fikirleri markalarla, markaları ise geniş hedef kitleleri ile buluşturan bir platform sağlamanın yanı sıra süreç içerisinde; fikir sahiplerine ait projeleri incelemeye alarak, projenin verimliliğini, olması gereken materyallerinin kontrolünü, dikkat çekiciliğini ve doğru mesajı verip vermediğini kontrol ediyor. Doğru yönlendirmeler ile fikir yaratıcılarını projelerine uygun markalarla buluşturan we-link-you, projenin hayata geçirilmesinde proje sahipleri ve sponsorların hızlı iletişim kurmasına olanak sunuyor.
Dijital dönüşümün bir tercih değil, zorunluluk olduğu günümüzde danışmanlık desteğiyle amaç ve hedef kitlelerini belirleyerek markalar için katma değer yaratan we-link-you, platformundaki birbirinden farklı, orijinal projeler havuzunun yanı sıra pratik ara yüzü sayesinde marka sahiplerinin hızlıca en uygun sponsor olabilecek markalara ulaşmasını sağlıyor. Online olarak güvenli ödeme ve satın alma seçenekleri sunan we-link-you marka sahiplerine kullanıcı dostu ve hızlı çözümler de getiriyor.
Herkesin kazanmasını destekleyen bir platform olarak, sponsorlar ve projeler kazanırken, iyiliğin de kazanmasına önem veren we-link-you, köprü olmayı başardıkları iş birlikleri için, dünyamızı güzelleştirmek adına, her ay seçtikleri bir yardım, sivil toplum kuruluşunu da destekliyor.
Platformda ayrıca blog bölümü yer alıyor. Teknolojik devrim, fikir önderleri, yaşam ve gelecek, yeni nesil pazarlama, toplumsal trendler, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci gibi başlıklar çevresinde geliştirilen içeriklerin yer aldığı blog köşesindeki amaç ise üyeleri ve takipçileri farklı gündemler ile bilgilendirmenin yanı sıra birçok kişiye de blog yazmaları konusunda teşvik etmek yer alıyor.
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