Xiaomi, Telefonlarında Kullanacağı Loop LiquidCool Teknolojisini Tanıttı!

Günümüzde akıllı telefonların, kullanıcılar tarafından oyun dahil neredeyse her şey için kullanılan bir cep bilgisayarı işlevi görmesi ile beraber üreticiler, cihazlarını serin tutmak için yenilikçi yöntemler bulmak zorunda kalıyor. Xiaomi de bunlardan biri ve telefonlarını serin tutmak için kullanılacak en son teknolojisini tanıttı: Loop LiquidCool adlı küçük bir ısı borusu mekanizması...
Mühendisler cihazlara havalandırma delikleri açamıyorlar ve çoğu zaman tüm kasanın bir tür soğutucu gibi davrandığı söylense de, cihazların gerektirdiği incelik, geleneksel PC soğutucu çözümünü kullanışsız hale getiriyor. Geçmişte cihazları soğutmaya yönelik çözümler arasında termal difüzyon levhaları veya pedleri, buhar odaları ve ısı boruları yer alıyordu. Bu noktada Xiaomi'nin LiquidCool'u devreye giriyor.
Bu yöntem, en azından bir miktar sıvı kullanan ve mekanik bir pompa veya başka bir cihaz içermeyen bir sıvı soğutma tasarımı olarak tanımlanabilir. Xiaomi'nin yeni soğutma teknolojisi, temel olarak bir buharlaştırıcı, bir yoğunlaştırıcı, bir yeniden doldurma odası ve gaz ve sıvı boruları içeren döngülü bir ısı borusundan oluşuyor.
Buharlaştırıcıda, akıllı telefon yüksek iş yükü altında ısındığında gaza buharlaşan soğutucu bulunuyor. Gaz ve hava akımı, gazın tekrar sıvıya dönüştüğü kondansatöre yayılıyor. Sıvı, buharlaştırıcıyı yeniden dolduran yeniden doldurma bölmesindeki küçük lifler aracılığıyla emilerek toplanıyor ve bu süreç, tamamı bir yönde hareket ederek baştan başlıyor.
Tek yönlü sirkülasyon, buharlaştırıcı içerisindeki Tesla valfi ile sağlanıyor. Tabii ki bu noktada bu sistemin Elon Musk'ın otomobil şirketi değil, mühendislik ikonu Nicola Tesla'nın bir buluşu olduğunu belirtmekte fayda olabilir. Tesla valfi, yanlış yönde hareket etmesini engellerken sıvının buharlaştırıcıdan geçmesine izin veriyor.
Geçmişte, pek çok Samsung akıllı telefon gibi Xiaomi telefonları da buhar odalarını kullanıyordu. Ancak üretici, ayrı bir gaz ve sıvı kanal odası yerine tek yönlü bir kapalı döngü tasarımı seçmenin hava geçiş direncini yüzde 30 azaltacağını ve nesneyi soğutmak için daha yumuşak bir hava akışına izin vereceğini düşünüyor. Şirket, tasarımın geleneksel buhar odası yöntemine göre ısı transfer kapasitesini yüzde 100 artırdığını iddia ediyor.
Xiaomi, ilhamının havacılık endüstrisinden geldiğini söylüyor. Isı boruları NASA görevlerinde de kullanılmıştı, ancak bir süredir akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Fujitsu, 2015 yılında Liquid Loop Cooling adlı akıllı telefonlarda kullanılan 1 mm'lik metal plakalı bir ısı borusu için benzer bir plan göstermişti.
Çığır açan bir teknoloji olup olmadığı tartışılabilecek olsa da, muhtemelen işini yapacağı veya en azından Xiaomi'nin buhar odası tasarımlarından daha iyi olacağı rahatlıkla tahmin edilebilir.
Şirket, Loop LiquidCool'u özel bir Xiaomi MIX4 üzerinde test etti. Sistem, maksimum video ayarlarında 60 fps'de çalışan 30 dakikalık Genshin Impact oyunu sırasında cihazı 47.7°C'nin altında tutmayı başardı. Referans olarak belirtmek gerekirse, 45°C civarında ısı hissi ağrıya dönüşür. Xiaomi, yeni sistemin, Loop LiquidCool'a sahip olmayan pantolonun önceki standart sürümünden 8.6°C daha soğuk tutacağını söylüyor.
Şirket, sistemin gelecekteki tasarımlarda üst üste yerleştirilebilecek kadar ince ve esnek olduğunu ve teknolojinin seri üretimini H2 2022'de hedeflediğini de belirtiyor...
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