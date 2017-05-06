Yepyeni 45 Duvar Kağıdı!
Haftanın duvar kağıtları: Masaüstünüz güzel bir duvar kağıdından yoksun kaldıysa, işte sizin için 45 harika doğa duvar kağıdı!
Aynı duvar kağıdını her gün görmekten sıkıldınız mı? Belki de masaüstünüzde duvar kağıdı bile yok. Sebep hangisi olursa olsun, yeni seçtiğimiz doğa duvar kağıtlarının masaüstünüzü süsleyebilecek kadar güzel olduğuna inanıyoruz. Sözkonusu doğa olduğuna göre sözü uzatmaya gerek yok; duvar kağıtlarımıza buradan ulaşabilirsiniz!
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