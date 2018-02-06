Yerli Mesajlaşma Uygulaması PTT Messenger Geliyor

"Yerli WhatsApp" uygulamamız PTT Messenger, ortaya çıktı! İşte yeni uygulama hakkında bilmeniz gerekenler...

Yerli Mesajlaşma Uygulaması PTT Messenger Geliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

güzel düşünülmüş de ismi neden TÜRKÇE değil,

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