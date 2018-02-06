Yerli Mesajlaşma Uygulaması PTT Messenger Geliyor
"Yerli WhatsApp" uygulamamız PTT Messenger, ortaya çıktı! İşte yeni uygulama hakkında bilmeniz gerekenler...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve sırada "yerli WhatsApp" hakkında bilgiler verdi.
Bozdağ, PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulamayı şu sözlerle anlattı:
"Yerli haberleşme platformu yaptık. Yerli Whatsapp gibi düşünülebilir. Bu platform gözetleme-dinleme yapmamaktadır. Uygulamanın ilk testini Başbakan Yıldırım, Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak yapmıştır.
Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı.
Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme."
PTT Messenger geliyor
Gelen bu duyurunun ardından uygulamanın adının PTT Messenger olduğu, uygulamanın sesli ve görüntülü görüşmelerin yanında, dosya ve medya göndermeye de izin verdiği ortaya çıktı.
Google Play mağazasında henüz görünmeyen uygulama, bu bağlantıdan APK dosyası olarak indirilebiliyor. Biz bağlantıyı çalıştıramadık; bunun nedeni yoğunluk olabilir. Uygulama Google Play'e yüklendiğinde elbette yoğunluk diye bir sorun kalmayacak.
"Yerli WhatsApp" hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşın.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
güzel düşünülmüş de ismi neden TÜRKÇE değil,