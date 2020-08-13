Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu iddiasına açıklama var

Yerli otomobil TOGG'un fiyatının belli olduğuna dönük haberlere TOGG'dan açıklama geldi.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu mu?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını duyurdu.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu mesaj paylaşıldı:  "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

TOGG'un fiyatının paketine göre 25 bin ila 30 bin dolar arasında olacağı iddia edilmişti.

NE ZAMAN BANTTAN İNECEK?

Temmuz ayında temeli atılan fabrikanın 18 ayda tamamlanması; aracın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inmesi hedefleniyor. 15 yılda 22 milyarlık yatırımla senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaşılması; 2030'a kadar 1 milyon araç üretilip sunulmuş olması amaçlıyor.

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