Yıllardır Pek Değişmeyen MacBook'lar İçin Büyük Değişiklikler Yolda

Apple'ın, MacBook modellerinde yıllardır çok büyük yenilikler yapmadığı bir gerçek. Ama ortaya çıkan bu patentler, önemli yeniliklerin yolda olduğunun sinyallerini veriyor.