Yıllardır Pek Değişmeyen MacBook'lar İçin Büyük Değişiklikler Yolda

Apple'ın, MacBook modellerinde yıllardır çok büyük yenilikler yapmadığı bir gerçek. Ama ortaya çıkan bu patentler, önemli yeniliklerin yolda olduğunun sinyallerini veriyor.

  • Levent Öztürk
MacBook için büyük değişim yolda

Patently Apple tarafından fark edilerek yayınlanan ve Apple'a ait olduğu söylenen bazı patentlere göre, Apple'ın MacBook'ları yakın sayılabilecek gelecekte bazı büyük değişimler geçirebilir. Bu değişimlerin arasında iPhone için dahili bir şarj noktası, boyutu değiştirilebilen dinamik bir dokunmatik alan (touchpad), hareketleri algılayan bir klavye ve daha pek çok detay yer alıyor.

Bu patentlerin ilki, klasik trackpad'in yerini alan "dinamik girdi yüzeyi" için alınmış. Şu anda MacBook'un dokunmatik yüzeyi klavyenin altında, kasanın tam ortasında yer alıyor. Yeni patent ise bu alanı ışıklandırmayı ve klavyenin genişliğine getirmeyi planlıyor. Daha sonra da kullanıcı bu alanı istediği gibi özelleştirerek istediği boyutta kullanabilecek.

Ayrıca bir tür dokunsal geri bildirim de bulunacak ve patente eşlik eden görsellere bakılırsa basit parmak hareketleri ile, ışıklı bu alanın boyutunu değiştirmek mümkün olacak. Anlaşıldığı kadarıyla genel fikir, öncelikle MacBook sahiplerini bu özelleştirilebilir dokunmatik alan fikrine alıştırmak. Daha sonra klavyeyi tamamen ortadan kaldırarak, benzer bir ışıklandırılmış dokunmatik klavyeye geçiş söz konusu olabilir.

Bu fikir, aslında bir süredir var. Birkaç yıl önce bir Apple patenti, standart QWERTY desenine veya istediğiniz başka herhangi bir şekle dönüşebilen, ışıklandırılmış sembolleri kullanan sanal bir klavyeden bahsediyordu.

Patently Apple / Apple

Benzer bir şekilde, ikinci Apple patenti de tuşların üzerine yerleştirilmiş şeffaf bir parmak algılama sistemine sahip bir klavyeyi tanımlıyor. Bu da kullanıcının klavye üzerinde parmaklarıyla çizim yapmalarına imkan tanıyabilir (örneğin bir belge içerisine kolaylıkla çizgi çekilebilir veya kutu çizilebilir) veya akıllı telefonlarda alıştığımız şekilde yaklaştırma ayarlarına benzer parmak komutlarının kullanılması mümkün olabilir.

Fikirlerin bir diğeri ise, direkt olarak MacBook'un kasasının içerisinde bir telefon şarjı alanı yerleştirmek. Dokunmatik alanın solunda gözüken bu alanın üzerine koyulan bir iPhone kablosuz olarak şarj edilebilecek. Ağırlıkla Apple ürünleri kullanan kişiler için bu özelliğin oldukça kullanışlı olacağı tahmin edilebilir.

Tabii ki söylentiler ve ihtimaller bunlarla sınırlı değil ve Apple neredeyse hiç durmadan yeni patent başvuruları yapmaya devam ediyor. Ancak bahsi geçen klavye ve dokunmatik alan patentleri gibi patentler, iPhone üreticisinin MacBooklar için bazı büyük değişiklikler planladığını kanıtlar nitelikte.

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