Google, Dokunmatik ve Akıllı Bir Kablo İçin Çalışıyor

Google, çalan şarkıyı üzerine dokunarak kontrol edebileceğiniz bir akıllı kulaklık kablosu üretmek için çalışıyor.

Google, Dokunmatik Kulaklık Kablosu Yapıyor

Google, yeni blog gönderisinde göre kulaklığın kumaş kablosunu "okşayarak", kaydırarak, çimdikleyerek veya sıkarak müziği kontrol etmenize izin verecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Başka bir deyişle, bir nevi akıllı bir kablo geliştiriyor.

I/O braid olarak bilinen kablo, Google'ın "sarmal algılama matrisi" adını verdiği bir sistemle dokunmatik komutları algılıyor, ses seviyesini değiştirmenize, şarkıyı duraklatmanıza, devam ettirmenize ve diğer şarkılara atlamanıza izin veriyor. Google'ın tanımlamasıyla "elektrik yalıtımlı iletken tekstil iplikleri ve pasif destek ipliklerinden" oluşan I/O braid, ona dokunduğunuzu anlayabiliyor. Kablonun farklı hareketleri yüzde 94 isabetle algıladığı belirtiliyor.

Kablolu kulaklıklar, daha iyi ses kalitesi sunduklarından en iyi kulaklıklar arasındalar. Ancak kablosuz kulaklıkların yanında biraz eski görünebiliyorlar ve her kablolu kulaklık, şarkıyı atlamanızı sağlayacak bir işlev sunmuyor. I/O braid bu sorunu çözebilir.

Şimdilik bir araştırma projesi olan I/O braid piyasaya sürülürse, kulaklıklarla etkileşim şeklimizi baştan aşağı değiştirebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
ABD Donanmasının Yayınladığı UFO Raporları, Şaşırtıcı Detaylara Sahip
iPhone için En İyi 5 Emulator
HES (Hayat Eve Sığar) kodu kullanıma açıldı! HES kodu nedir? Nasıl alınır?
Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol! Konusu ne, ne zaman başlıyor?
2K, Mafia Trilogy'i Duyurdu! İşte Yeni Oyunlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

 