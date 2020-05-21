Google, Dokunmatik ve Akıllı Bir Kablo İçin Çalışıyor

Google, yeni blog gönderisinde göre kulaklığın kumaş kablosunu "okşayarak", kaydırarak, çimdikleyerek veya sıkarak müziği kontrol etmenize izin verecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Başka bir deyişle, bir nevi akıllı bir kablo geliştiriyor.
I/O braid olarak bilinen kablo, Google'ın "sarmal algılama matrisi" adını verdiği bir sistemle dokunmatik komutları algılıyor, ses seviyesini değiştirmenize, şarkıyı duraklatmanıza, devam ettirmenize ve diğer şarkılara atlamanıza izin veriyor. Google'ın tanımlamasıyla "elektrik yalıtımlı iletken tekstil iplikleri ve pasif destek ipliklerinden" oluşan I/O braid, ona dokunduğunuzu anlayabiliyor. Kablonun farklı hareketleri yüzde 94 isabetle algıladığı belirtiliyor.
Kablolu kulaklıklar, daha iyi ses kalitesi sunduklarından en iyi kulaklıklar arasındalar. Ancak kablosuz kulaklıkların yanında biraz eski görünebiliyorlar ve her kablolu kulaklık, şarkıyı atlamanızı sağlayacak bir işlev sunmuyor. I/O braid bu sorunu çözebilir.
Şimdilik bir araştırma projesi olan I/O braid piyasaya sürülürse, kulaklıklarla etkileşim şeklimizi baştan aşağı değiştirebilir.
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