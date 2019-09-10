Your Phone'a Çevirme İşlevi Geliyor
Microsoft'un popüler Your Phone uygulaması, bu görüntülere bakılırsa yakında yepyeni bir işleve kavuşacak.
Microsoft'un geçen sene yayınladığı UWP uygulaması Your Phone, telefonunuzu PC'nizle bağlayıp, fotoğraf transferi, bildirim eşitleme, MMS gönderme gibi işlevleri kullanmanıza izin veriyor. Şimdi ise firmanın Your Phone uygulamasına numara çevirme işlevi ekleyeceği ortaya çıktı.
Twitter'daki haber sızdıran hesaplardan Ajith tarafından keşfedilen işlev, şu an Your Phone'un Windows 10 sürümünde test ediliyor gibi görünüyor. Ekran görüntülerinden anlaşılacağı üzere işlev, ayarlardaki bir seçenek ile etkin hale geliyor. Bunun ardından sol taraftaki ana menüden "Aramalar" (Calls) seçeneğini kullanarak bir telefon numarası çevirebiliyor veya kişileriniz arasında arama yapabiliyorsunuz.
Microsoft'tan işlevle ilgili bir doğrulama gelmese de, işlevin yakında daha geniş bir kitleye sunulması sürpriz olmayacak.
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