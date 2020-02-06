YouTube, Masaüstünde Eski Tasarımını Kapatıyor

YouTube'un yeni masaüstü arayüzü, önümüzdeki aydan itibaren beğenseniz de, beğenmeseniz de herkese sunulacak. Şu an itibariyle eski ve yeni arayüz arasında geçiş yapılabiliyor ancak mart ve sonrasında eski görünüm, Google tarafından kaldırılacak.
Google'ın 2017'den beri tasarımında Material Design'a yönelik değişiklikler yaptığı YouTube, görünümü değişen tek Google hizmeti değil. Firmanın Gmail ve Takvim uygulamalarının tasarımı 2018'de yenilenmişti. Yeni tasarım, koyu tema dahil olmak üzere birçok kullanıcının beğeneceği yenilikler içeriyor. Ancak küçük bir kesimin eski tasarımda ısrarcı olduğu da biliniyor.
YouTube'un geniş kutucuklardan ve daha uzun video başlıklarından oluşan, kanal simgeleriyle kanalları daha kolay tanımanızı sağlayan yeni masaüstü tasarımı, ilk olarak 7 Kasım 2019'da ortaya çıkmıştı. Yeni tasarımla birlikte giriş sayfasından video çalma listenizi oluşturabiliyordunuz.
Eski tasarımın tam olarak ne zaman kaldırılacağı açıklanmasa da, şok olmak istemiyorsanız şimdiden yeni tasarıma geçmenizde ve yeni görünüme alışmanızda fayda var.
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