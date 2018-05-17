YouTube Uygulamasına Gizli Mod Geliyor!
YouTube uygulamasında, çok yakında bu özel modu da göreceksiniz!
YouTube uygulamasının başında kedi videoları izleyerek saatler geçiriyorsanız ve bunu kimsenin bilmesini istemiyorsanız, uygulamaya sizi sevindirecek yeni bir özellik geliyor. Android Police'in yazdığına Google, YouTube uygulamasının Android sürümü için, kullanıcı menüsünde yeni bir "gizli mod" özelliği test ediyor.
Uygulamanın ayarlarında Geçmiş & gizlilik sayfasına giderek buna benzer bir şeyi yapmak zaten mümkündü, ama yeni gizli mod, bu tuşu doğrudan menüdeki hesap ayarları kısmına koyacak. Bundan bahsetmişken, görünüşe bakılırsa "Hesap Değiştir" ve "Çıkış Yap" öğeleri de bu yeni tuşa yer açmak için birleştirilecek.
Gizli modun yeni bir şey olduğu söylenemez. Uzun yıllardır, birçok internet tarayıcısının çekirdek bir özelliği ve Google, bunu yakın zamanda Gboard uygulamasına da ekledi. Şimdi YouTube uygulamasına da daha kolay kullanılacak bir şekilde eklenmesi mantıklı, çünkü uygulamanın menüleri içinde kolayca kaybolunabiliyor.
Yeni gizli mod henüz test aşamasında ve herkese açık değil. Ama her şey güzel giderse, yakında herkese açılacaktır. Belki de söz verilen karanlık tema ile birlikte gelebilir.
H. Hüseyin Öztürk
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