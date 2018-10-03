YouTube'a Mini Oynatıcı Geldi!

Kullanıcıların uzun zamandır YouTube'da görmek istediği özellik, nihayet geldi!

YouTube'a Mini Oynatıcı Geldi!
Görsel: Engadget

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