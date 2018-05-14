YouTube'dan "Ara Ver" Yeniliği!
YouTube'a gelen yeni özellik, "Arif'in Manchester'a attığı golü" ararken kendini bambaşka videolar içerisinde bulanlar için...
Google, YouTube'un insanlara internette en çok zaman harcatan şey olduğunun farkında. Video izleme sitesi, insanları sınırsız sayıda "ilişkili videolar"a göndererek normalden çok daha fazla zaman harcamalarına neden oluyor. Şimdi ise firma, görünüşte kullanıcılarının dijital dünyadaki sağlığıyla ilgilenmeye başladı ve bunun göstergesi olarak insanlara bu sınırsız video kuyruğundan ayrılmayı hatırlatma özelliği getiriyor. Ancak, bu özelliği kullanıcıların elle aktif hale getirmesi gerekecek.
Google I/O 2018 konferansında firma, yeni "bir ara ver" bildirimlerini tanıttı. Bu bildirim, kendini ilişkili videolara kaptırmış kullanıcılara ara vermeyi hatırlatacak.
Yeni özellik, herkes için kullanılabilir durumda. YouTube mobil uygulamasında Ayarlar menüsünde bulabilirsiniz. Ayarlarda, Genel başlığı altında "Video izlemeye ara vermem gerektiğini hatırlat" seçeneğini göreceksiniz. Kullanıcılar, bu bildirimlerin ne sıklıkla olabileceğini de ayarlayabiliyor: Hiç, ya da 15, 30, 60, 90 veya 180 dakika arasından seçebilirsiniz.
Kullanıcılar özellikle gidip bu ayarı değiştirmedikleri sürece, sınırsız tavsiye edilen videolara kendilerini kaptırıp fazla zaman harcamaya devam edecekler. Firmanın karı açısından düşününce, neden varsayılan seçeneğin "hiç" olduğunu anlamak pek zor değil.
H. Hüseyin Öztürk
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