YouTube'dan "Ara Ver" Yeniliği!

YouTube'a gelen yeni özellik, "Arif'in Manchester'a attığı golü" ararken kendini bambaşka videolar içerisinde bulanlar için...

YouTube'dan "Ara Ver" yeniliği

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