Yüksek Performans Sunan Jabra Elite 85h Satışta
Jabra'nın yeni kulaklığı Elite 85h Türkiye'de ilk defa Hepsiburada'da satışta. İşte Jabra Elite 85h'nin özellikleri ve fiyatı...
- Ercan Uğurlu
Hepsiburada, müzikseverlerin ve her an her yerde yoğun telefon görüşmesi yapan profesyonellerin yüzünü güldürdü. Köklü kulaklık markası Jabra'nın dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2019'da lansmanını yaptığı Jabra Elite 85h kablosuz kulaklık, Türkiye'de ilk kez Hepsiburada'da satışa sunuluyor. 31 Mayısa kadar yalnızca Hepsiburada üzerinden avantajlı fiyatıyla satılacak olan ürün, iOS ve Android cihazlarla rahatlıkla kullanılabiliyor.
Jabra Elite 85h kablosuz kulaklık ile işitsel şölen
Dışarıdan ses geçirmeyen Elite 85h, şarj edildiğinde Akıllı Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği açıksa 36 saate kadar, kapalıysa 41 saate kadar kullanılabiliyor. Titanyum Siyah, Altın Bej ve Lacivert olmak üzere 3 farklı renk seçeceği olan Jabra Elite 85h ürününde 8 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlardan ikisi gürültü önleme amacıyla kullanılırken, dördü Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine yardımcı oluyor, altı tanesi ise telefon görüşmeleri ve dijital asistanlarla etkileşim için kullanılıyor. 40 mm özel tasarım hoparlörleriyle mükemmel bir akustik deneyim sunuyor. Toza ve suya karşı da dayanıklı olan Jabra Elite 85h kablosuz kulaklık, toza ve suya karşı 2 yıl garantisiyle Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.
Her koşulda, her mekânda kişiye özel mükemmellik
Jabra'nın müzik tutkunlarının beğenisine sunduğu yeni kulak üstü kablosuz kulaklık modeli Jabra Elite 85h, Jabra HearThrough teknolojisi sayesinde dışardaki sesleri kullanıcının istediği ölçüde engelliyor. SmartSound teknolojisi kullanan Jabra Elite 85h, ortamdaki gürültüye göre otomatik olarak adapte oluyor ve mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Jabra Elite 85h kulaklık ile kullanıcılar çevredeki sesler yerine sadece yaptığı görüşmeye veya dinlediği müziğe odaklanabiliyor.
Hem kablosuz hem akıllı
Siri, Google Asistan ve Alexa desteği sayesinde Jabra Elite 85h sesle rahatça kontrol edilebiliyor. Akıllı Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği, 6 binin üzerinde farklı sesi algılıyor ve "hareket halinde", "kalabalıkta", "yalnız" modlarından birini seçerek bulunulan ortama uyum sağlayarak, sesin hep aynı kalitede duyulmasına olanak tanıyor.
2499 TL yerine 1999 TL avantajlı fiyatla satışta olan Jabra Elite 85h kablosuz kulaklığa Hepsiburada üzerinden ulaşılabiliyor.
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