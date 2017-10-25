Yüz Binlerce Snapchat Gözlüğü Depolarda Kaldı!

Yeni iddialara göre yüz binlerce Spectacle gözlüğü, Snapchat'ın elinde kaldı!

Yüz binlerce Snapchat gözlüğü depolarda kaldı!

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