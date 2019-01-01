Yüz Tanıma Davası Google'ın Lehine Sonuçlandı
Google Fotoğraflar'a dair bir gizlilik davasında son karar, Google'dan yana oldu!
Google'ın Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu Google Fotoğraflar uygulamasının yüz tanıma özelliğinden dolayı gizlilik endişesi duyanları memnun etmeyecek bir gelişme yaşandı.
2016 yılının Mart ayında Google'a açılan bir dava, sonuçlandı. Davacılar, Google'ın Fotoğraflar uygulamasında bulunan yüz tanıma sisteminin Illionis eyaletinde geçerli olan Biyometrik Veri Gizliliği Yasası'nı çiğnediğini öne sürerek eyalet sakinleri için 5 milyon dolar tazminat ve yasanın bilerek çiğnendiği her vaka adına 5.000 doların yanı sıra yasanın bilinmeden çiğnendiği her vaka için de 1.000 dolarlık ek tazminat talebinde bulundu.
Chicago yargıcı ise verilen kararda Google'ı cezaya tabi tutmayarak "davacıların söz konusu suçlamalarına konu olan durumun kendilerine 'gerçek bir zarar' verdiğini kanıtlayamamaları" gerekçesiyle davayı düşürdü. Davanın devam etmesi veya başka mercilere başvurulması hâlinde davacıların istediğini alıp alamayacakları ise bir soru işareti olarak akıllarda kaldı.
Google Fotoğraflar, telefonunuzda ve Google Drive'da bulunan fotoğrafları analiz ederek tanıdık insan ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor ve kendi isteğinizle bir yüzü etiketlerseniz, Google söz konusu yüzler ile isimleri de bağdaştırabiliyor. Biyometrik Veri Gizliliği Yasası, kimlik tanımlamaya zemin oluşturabilecek verilerin toplanmasında şahısların rızasını arıyor fakat görünüşe bakılırsa hukuki açıdan Google Fotoğraflar'ın topladığı veriler tam olarak kimliklendirme niteliği taşımıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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