Zırhlı Galaxy S8 Active Tanıtıldı!

Samsung, uzun zamandır beklenen özel Galaxy S8 sürümünü, yani Galaxy S8 Active'i resmi olarak tanıttı!

Zırhlı Galaxy S8 Active Tanıtıldı!

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