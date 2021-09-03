Zoom Görüşmeleri Sırasında Yaptıklarınız, Kovulmanıza Neden Olabiliyor!

Dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıyla iletişim kurmak için video konferans hizmetlerini kullanan çalışanların kamera karşısında nasıl davrandıklarına ve göründüklerine dikkat etmeleri gerektiği bir kez daha kanıtlandı. Yeni bir anket, birçok yöneticinin çalışanlarına video konferans teknolojisi konusunda hala güvenmediği ortaya çıkardı.
Vyopta tarafından gerçekleştirilen araştırmada patronların yalnızca üçte ikisinin çalışanlarının uzaktan çalışmayı başarılı ve verimli kılacak teknik beceriye sahip olduğuna inandığı görülüyor. Ancak burada asıl ilginç ve bu habere konu olan durum, çalışanların Zoom kullanırken yaptıkları hatalar ve bunun sonunun işten atılmaya kadar gitmesi. Araştırmada, yüzde 24'lük bir oranla bu tür bir hata yüzünden işten atılan insanların var olduğu ortaya çıktı. ABD tabanlı, 500 ve daha fazla kişi çalıştıran 200 patron üzerinde yapılan araştırma, video konferans sırasında yapılan bir hatadan dolayı sonrasında yönetimden uyarı alan çalışanların oranı da yüzde 83 olarak görülüyor.
Bazı iş kollarında yapılan bu tür hatalar tolere edilebilir, ancak bazılarında ise müşteriyi kaybetmekten iş fırsatını kaybetmeye kadar uzanan bir alanda problemlere neden olabiliyor. Bunun nedeni kullanıcının yaptığı hatalar kadar teknoloji, bağlantı sorunları ve benzeri detaylar olabiliyor.
Viopta CEO'su Alfredo Ramirez, "Veriler, yönetim ve çalışanlar arasında uzaktan ve hibrit çalışmaya ilişkin beklentilerde uyumsuzluk olduğunu ve bu yeni çalışma biçiminin nasıl yönetileceği ve gerçekleştirileceği konusunda eğitim eksikliği olduğunu açıkça gösteriyor" diyor.
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